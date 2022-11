Il consigliere comunale dei Verdi Carlo Monguzzi parla così del tema nuovo stadio. Le sue dichiarazioni in una conferenza stampa

«Oggi 8 consiglieri di maggioranza (Monguzzi, Gorini, Cucchiara, Giungi, Pantaleo, D’Amico, Fumagalli, Fedrighini) in conferenza stampa hanno dichiarato la propria contrarietà al progetto San Siro. Questo vuol dire che in aula per far passare questo disastro serviranno i voti del centrodestra. A me sembra un problema politico colossale.»