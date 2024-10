Nuovo stadio Milan, al via la valutazione ambientale: tutti i soggetti coinvolti

Nuovo stadio Milan, parte la valutazione ambientale per quanto riguarda la costruzione dell’impianto: tutti i soggetti coinvolti

Come riportato da Calcio e Finanza, il progetto dello stadio del Milan entra nel vivo della fase di valutazione ambientale. Ieri infatti il Comune di San Donato ha pubblicato sul portale regionale SIVAS il documento di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo alla variante al Piano integrato d’intervento San Francesco del progetto rossonero.

La pubblicazione del documento – che inquadra il progetto in relazione al contesto ambientale circostante, identificando gli aspetti chiave che saranno oggetto di analisi nelle fasi successive – apre la fase di valutazione ambientale. Con un primo appuntamento già fissato nel calendario: il prossimo 17 novembre, alle ore 10.30, è stata infatti convocata la Prima Conferenza di Valutazione. In realtà, non si tratterà di una riunione: entro quella data infatti dovranno essere trasmessi per via telematica delle comunicazioni e delle istanze con le relative documentazioni.

Chi parteciperà a questa Conferenza di Valutazione? Il Comune di San Donato ha indicato una serie di «Enti territorialmente interessati» e «Soggetti competenti in materia ambientale» da invitare alla Conferenza di Valutazione. In particolare si tratta di:

Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati:

Agenzia interregionale del Fiume Po (AIPO)

Autorità di bacino del Fiume PO

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia, Dipartimento di Milano;

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) MILANO Città metropolitana

Ministero della Cultura – Segretariato regionale per la Lombardia

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio Città metropolitana di Milano

Parco Agricolo Sud Milano

Regione Lombardia, Direzioni Generali: Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste; Ambiente e Clima; Cultura; Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica; Infrastrutture e Opere Pubbliche; Presidenza; Sicurezza e Protezione Civile; Sviluppo Economico ; Territorio e Sistemi Verdi; Trasporti e Mobilità Sostenibile; Turismo, Marketing territoriale e Moda;Università, Ricerca, Innovazione; Welfare Città Metropolitana di Milano;

Comuni confinanti: Comune di Milano; Comune di Peschiera Borromeo; Comune di Opera; Comune di Locate Triulzi; Comune di Mediglia; Comune di san Giuliano Milanese

Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi

Inoltre, sono stati indicati una serie di soggetti e settori del pubblico interessati all’iter decisionale, ovverosia dalle associazioni di categoria a soggetti gestori di servizi pubblici fino alle associazioni di cittadini che possano subire gli effetti della procedura decisionale in materia ambientale o che abbiano un interesse in tale procedura. In particolare si tratta di: