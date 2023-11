Nuovo stadio Milan, il club va veloce: atteso a breve il via libera

Nuovo stadio Milan, il club adesso va veloce: atteso a breve il via libera. Tutte le novità sul nuovo impianto

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha svelato nuovi aggiornamenti sul nuovo stadio del Milan. L’idea è di arrivare presto, magari entro fine anno, a un via libera per proseguire nella fase di progettazione.

Presto si vedrà qualche immagine in più oltre a quelle note da tempo, anche se qualche particolare inizia già a delinearsi: tra questi la struttura dell’area e la forma dello stadio, su cui ci si può già sbilanciare. Nei prossimi mesi, poi, ci saranno decisioni su naming rights e struttura esterna.