Nuovo stadio Milan, Seedorf: «Bisogna allinearsi al livello europeo»

Clarence Seedorf parla così del tema nuovo stadio nel corso del prepartita del match tra Tottenham e Milan. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista rossonero ai microfoni di Prime Video.

«In alcuni paesi, specialmente in Italia, bisognerebbe fare di tutto per allinearsi al livello attuale europeo e anche per dare una scossa positiva alla città: dai lavoro e tante cose positive alla comunità con una struttura del genere.»