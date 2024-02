Nuovo stadio Milan, criticità a San Donato: dilemma parcheggi. E il sindaco...

Nuovo stadio Milan, emergono nuove criticità legate ai parcheggi nella zona di San Donato: le parole del sindaco Squeri

Come riferito da Tuttosport, l’iter per il nuovo stadio del Milan a San Donato sta procedendo non senza intoppi dopo il dibattito pubblico consumatosi pochi giorni fa.

Da esse è emersa un’importante criticità del progetto legata al numero dei parcheggi. il CONI infatti in materia di grandi eventi sportivi con più di 70mila spettatori obbliga a fornire un minimo di 12.896 posti auto. Il club rossonero, nel proprio progetto, ne ha inclusi 4.500 parcheggi sotterranei più circa 750 in superficie.

Ovvio che si potranno recuperare altri posti auto in altre zone ma la situazione andrà studiata nel dettaglio. A tal proposito il sindaco Squeri ha dichiarato: «Se non si sviluppa la mobilità su rotaia necessaria, siamo disponibili a votare contro. Non è detto che il Parco Sud dia il suo assenso. Il progetto potrebbe cambiare di tanto».