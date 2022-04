Nuovo stadio Milan, Sala: «Aspettiamo le società per il progetto esecutivo». Le parole del sindaco di Milano

Giuseppe Sala torna a parlare della questione nuovo stadio di Milan ed Inter. Le parole del sindaco di Milano alla Gazzetta dello Sport.

LAVORI – «Abbiamo già approvato tre delibere, due di Giunta e una di Consiglio Comunale, e abbiamo fatto tutti i passi necessari per avviare il dibattito pubblico. Stiamo aspettando dalle società, che hanno aderito al dibattito pubblico, il progetto esecutivo del nuovo stadio e dell’area circostante.»

STADIO A SESTO – «Sono stato scelto dai milanesi non per proporre alternative che generino un impoverimento della città, ma per far sì che Milano conosca uno sviluppo che abbia rispetto di ambiente ed equità sociale. Sto lavorando affinché lo stadio non vada a Sesto.»

SAN SIRO – «Evitare la totale cancellazione del Meazza è il classico slogan privo di contenuti. E Salvini faccia anche pace con sé stesso, nel 2019 abbatterlo era un oltraggio ma nel 2021 ha sentenziato che di stadio ne basterà uno solo, quello nuovo.»

PROGETTO – «Stiamo lavorando al presente e al futuro di una Milano sempre più Milano, nel pieno rispetto dei tempi, delle leggi e degli interessi in campo, cioè gli investitori e i cittadini. Apprezziamo la critica, soprattutto se documentata e costruttiva, mentre lasciamo le battute ad altre sedi.»