Nuovo stadio Milan, Sala si gioca le ultime carte con San Siro: cosa prevede la ristrutturazione. Ecco TUTTI i dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Giuseppe Sala si gioca l’ultima carta per convincere il Milan a non lasciare San Siro per costruire un nuovo stadio di proprietà.

Il progetto per la ristrutturazione dell’impianto milanese prevede: un parco pubblico intorno all’impianto, la costruzione di un 4° anello e di una galleria a forma di diapason con dei negozi. I colori dello stadio saranno rosso e bianco, vale a dire quelli della città di Milano. Infine, nel progetto c’è anche una “piazza dei tifosi” con due torri che ospiteranno le sedi dei due club, hotel e uffici.