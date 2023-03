Nuovo stadio Milan, polemiche per La Maura: «È inaccettabile»

Polemiche per quel che riguarda l’ipotesi di una costruzione del nuovo stadio del Milan nella zona di La Maura

La possibile costruzione del nuovo stadio del Milan nella zona di La Maura desta nuove polemiche. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l’incontro di mercoledì tra il sindaco Giuseppe Sala e Gerry Cardinale, i consiglieri comunali della sua lista hanno firmato una mozione per tutelare il verde del Parco Agricolo Sud Milano, in cui da progetto dovrebbe sorgere l’impianto.

Enrico Fedrighini, tra i consiglieri, dichiara: «Inaccettabile che i privati pensino di poter realizzare uno stadio da 70mila posti». Della stessa linea Daniele Del Ben, presidente del Parco Sud: «Ci sono regole che impediscono interventi in un’area tutelata come La Maura».