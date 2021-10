Nuovo Stadio Milano, Grandi: «Il sindaco conosce la nostra posizione»

Elena Grandi, nuovo assessore milanese a verde e ambiente, ha parlato a Il Giorno, dicendo la sua sul nuovo stadio a Milano

«Il sindaco sa benissimo qual è la nostra posizione, per la riqualificazione del Meazza. Ma siamo consapevoli che c’è una trattativa in atto con Milan e Inter e il Comune non può avere uno stadio vuoto nel caso in cui i club decidessero di costruire il nuovo impianto altrove»