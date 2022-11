Nuovo stadio Milan e Inter, domani la relazione conclusiva: le ultime

Proseguono le tappe per la costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter. Il dibattito pubblico si è chiuso e domani ci sarà la relazione conclusiva

Il nuovo stadio di Milan e Inter resta una questione apertissima. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella di domani sarà una giornata molto importante. Il dibattito pubblico è infatti terminata e alle 12:00 di venerdì 18 novembre ne verrà presentata a Palazzo Marino la relazione conclusiva, con il coordinatore Andrea Pillon che illustrerà quanto emerso dai 40 giorni di dibattito. Obiettivo dei due club è strappare l’ok del Comune per dare il via al progetto esecutivo per l’inizio del 2023, così da poter iniziare i lavori nel 2024 e concluderli nel 2027.

Intanto proseguono le discussioni circa un’altra questione parallela, ovvero il destino dello stadio San Siro. La soluzione battuta dai due club e che sembra quella più possibile va per l’abbattimento, anche se continuano ad esserci schermaglie soprattutto da parte di esponenti politici. Ciò che è chiaro è che Milan e Inter entro 5 anni vogliono giocare in un impianto all’avanguardia. La chiusura del dibattito pubblico può dare un accelerata importante al progetto.