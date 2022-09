Nuovo stadio, arrivato il via libera al dibattito su San Siro: ecco i dettagli

E’ arrivato il via libera al dibattito su San Siro: ecco quando inizierà e tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere della Sera, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico è arrivato il via libera al dibattito su San Siro che inizierà il prossimo 28 settembre.

Già oggi il Comune di Milano potrebbe portare in giunta la ratifica e successivamente toccherà coordinatore Andrea Pillon organizzare tempi e luoghi degli incontri. Il tutto dovrebbe durare tra i 30 e i 40 giorni.