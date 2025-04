Nuovo DS Milan, D’Amico il preferito ma deve liberarsi dall’Atalanta. Furlani in pressing, tutti i dettagli e cosa può succedere

Condividi via email

Nuovo DS Milan, il preferito di Furlani resta Tony D’Amico che deve però liberarsi dall’Atalanta. In alternativa si resterà con l’attuale assetto societario

Come riferito dal Corriere dello Sport, il Milan ha una strategia chiara per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo.

Milan, il rebus del DS sciolto entro maggio. Furlani punta D’Amico, che deve liberarsi dall’Atalanta. Ma senza un candidato forte l’assetto rimarrà inalterato. Per Tare non c’è il gradimento totale. Se la Dea non dà l’ok è molto probabile che si vada avanti con Moncada, nonostante il trambusto e gli incontri degli ultimi mesi.