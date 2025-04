Nuovo DS Milan, Cruciani ironizza: «Ricerca dei rossoneri peggio del Conclave! L'ultimo Papa...»

Nuovo DS Milan, Giuseppe Cruciani, noto giornalista, ha ironizzato sulla ricerca portata avanti molto lentamente dal club rossonero

Intervenuto al Podcast Aria Fritta, Giuseppe Cruciani ha dichiarato:

PAROLE – «La ricerca del Ds del Milan è peggio del Conclave. Il Conclave fu più rapido. L’ultimo, Papa Francesco che è ancora in vita, fu scelto in tre giorni: e stiamo parlando del Papa, non stiamo parlando del direttore sportivo del Milan. Il Papa Ratzinger, quello precedente che poi si è dimesso, un giorno. Il Papa che ci mise più tempo a essere eletto fu intorno a metà del 1200 e ci mise 1000 e 6 giorni. Non vorrei, e non credo, che si potesse superare i 1000 giorni della elezione di un Papa, non ricordo quale, a metà 13° secolo».