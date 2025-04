Nuovo DS Milan, corsa a due Tare-Sartori! Furlani stringe il cerchio, quella data cerchiata in rosso per la decisione finale

Condividi via email

Nuovo DS Milan, c’è un vero e proprio testa a testa tra Igli Tare e Giovanni Sartori: Furlani scioglierà le riserve dopo Pasqua

Come riferito da Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, sul proprio profilo di X è confermato l’incontro nelle prossime 24-48 ore tra Furlani e Tare per il ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan. Tuttavia in piena corsa resta pure Giovanni Sartori.

PAROLE – «Giorgio Furlani tra domani e martedì vedrà Igli Tare. Oggetto dell’incontro, ovviamente, il nuovo Milan. Tare è in prima fila per il ruolo da direttore sportivo assieme a Giovanni Sartori. Decisione probabilmente dopo Pasqua».