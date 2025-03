Nuovo allenatore Milan, Romano conferma: «Sta per firmare con la Juve, tutti i dettagli»

Condividi via email

Nuovo allenatore Milan, Fabrizio Romano, noto giornalista, ha confermato l’imminente arrivo di Tudor alla Juve

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabrizio Romano ha confermato l’arrivo di Tudor, tecnico accostato anche al Milan, sulla panchina della Juve:

PAROLE – «La Juventus continua a lavorare al piano per esonerare Thiago Motta, con Igor Tudor come candidato principale a sostituirlo, come riportato due giorni fa. Tudor ha già accettato di diventare il nuovo allenatore con un contratto fino a giugno, più un’opzione di estensione fino al 2026. Il progetto di Motta, sempre più vicino alla conclusione».