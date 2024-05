Tuchel Milan, l’allenatore ha preso una decisione: la RIVELAZIONE sul futuro

Tra gli allenatori accostati al Milan per il dopo Pioli, c’è anche Tuchel. L’attuale allenatore del Bayern Monaco ha preso una decisione sul futuro

Thomas Tuchel, allenatore accostato al Milan per il dopo Pioli, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro. Ecco le parole del tecnico del Bayern Monaco:

PAROLE – «Non so se rinnoverò con il Bayern. In campo non abbiamo avuto chiara l’identità che rappresentiamo. Stiamo affrontando anche questo. La lotta per il secondo posto? E’ tutto nelle nostre mani. Nessuno correrà di meno domani. Vogliamo vincere la partita così come quelle rimanenti».