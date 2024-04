Nuovo allenatore Milan, CLAMOROSA indiscrezione: arriva quel profilo, ha deciso Ibrahimovic

Nuovo allenatore Milan, Alfredo Pedullà ha fornito un importantissimo aggiornamento: Ibrahimovic sceglierà quel profilo

Intervenuto sul proprio profilo di X, Alfredo Pedullà ha fornito questi importanti aggiornamenti sul possibile nuovo allenatore del Milan. Decide Ibrahimovic. Aggiornamenti già nei prossimi giorni ma la strada è tracciata:

PAROLE – «Se toccherà davvero a Ibrahimovic scegliere l’allenatore del Milan, inevitabile che sia un top. Lopetegui è un buon allenatore, Fonseca anche, ma non sono top. E non avrebbe senso l’avallo di Ibra per un “non top“».