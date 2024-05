Nuovo allenatore Milan: l’identikit del dopo Pioli, 5 linee guida seguite dal club

Il Milan si muove per il dopo Pioli, destinato a lasciare a fine stagione. Le linee guida per il nuovo allenatore

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan? Ormai il futuro di Stefano Pioli sembra essere segnato e il casting per l’erede è ancora aperto. Come riportato da Calciomercato.com l’identikit per il nuovo tecnico, tuttavia, è già stato tracciato e dovrà seguire cinque punti cardine precisi.