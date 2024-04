Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic sorprende! Lui il profilo scelto, cosa sta succedendo

Nuovo allenatore Milan, Zlatan Ibrahimovic può sorprendere: avanza Van Bommel per la panchina della prossima stagione

Come riferito da Tuttosport, potrebbe esserci una clamorosa sorpresa per quanto riguarda il prossimo allenatore del Milan. Se infatti è vero il fatto che la candidatura di Lopetegui sia da tenere in grande considerazione, non va allo stesso modo sottovalutata la pista che porta a Mark Van Bommel.

Ibrahimovic infatti in gran segreto starebbe lavorando per portare l’attuale allenatore dell’Anversa, club col quale ha vinto il campionato belga nella scorsa stagione, a Milanello.