Nuovo allenatore Milan: Ibra vuole infiammare così la piazza

Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic vuole infiammare così la piazza: a chi sta pensando il dirigente rossonero

In casa Milan si fa sempre più calda la questione relativa al nuovo allenatore che ormai quasi certamente prenderà il posto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera a partire dall’estate.

In questi giorni sono stati accostati al Diavolo molti nomi, alcuni dei quali concreti e già trattati. Tuttavia c’è da considerare la variabile Ibrahimovic, che ha sempre detto di voler rifare grande il Milan e per questo potrebbe provare a raggiungere un grande nome per infiammare la piazza. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.