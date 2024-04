Nuovo allenatore Milan, un club piomba su Potter: la posizione dell’ex Chelsea

Nuovo allenatore Milan, aumenta la concorrenza per Graham Potter: l’Ajax sonda il tecnico ex Chelsea. I dettagli

Come riportato da Sky Sports, aumenta la concorrenza per il Milan per quanto riguarda Graham Potter, accostato anche ai rossoneri come eventuale sostituto di Pioli nella prossima stagione.

Sul tecnico ex Chelsea avrebbe infatti effettuato un importante sondaggio l’Ajax: Potter ha per ora declinato perchè spera nella chiamata del Manchester United che lo sta osservando come eventuale sostituto di Erik Ten Hag nella prossima annata.