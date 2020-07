Nuova maglia del Milan, ecco come prenotarla – FOTO

Il Milan sta lanciando la nuova maglia rossonera per la prossima stagione. Sul proprio profilo ufficiale Twitter i rossoneri hanno pubblicato un post in cui viene spiegato come prenotare l’acquisto della divisa ufficiale. Ecco le immagini dell’Home kit 2020/2021:

«La nuova prima maglia per la stagione 2020/21. Prenotala ora»

Inspired by the grandeur of Milan and the magnificence of its Galleria 💠

New 2020/21 Home kit out soon. Pre-order it now: https://t.co/TdhUKcb62r 🔴⚫

La nuova prima maglia per la stagione 2020/21. Prenotala ora: https://t.co/RH7YHtPEgn 🔴⚫#ThisIsMilan @pumafootball pic.twitter.com/Hj9hVJe8bj

— AC Milan (@acmilan) July 26, 2020