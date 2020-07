Notizie Milan – Milenkovic continua ad essere un obiettivo di calciomercato

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, è uno degli obiettivi in difesa del Milan nella prossima stagione: si attende l’offerta

Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina, è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Il classe ’97 serbo è giudicato da Moncada e Rangnick l’uomo giusto da affiancare ad Alessio Romagnoli nella prossima stagione ma la valutazione che ne fa il club gigliato (30 milioni) spaventa non poco.

Il Milan negli scorsi mesi ha discusso con la Fiorentina un possibile scambio Paquetà-Milenkovic, ma la trattativa non è mai realmente decollata. In estate tuttavia i rossoneri potranno contare su un importante fattore in proprio favore: la volontà del giocatore di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.