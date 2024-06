Mercato Milan, i rossoneri fanno un REGALO involontario all’Inter: ecco perché. Ha a che fare con Cash e con l’Aston Villa

Sta per prefigurarsi un curioso e inatteso incastro tra il mercato Milan e l’Inter, con i rossoneri che farebbero una sorta di regalo involontario ai cugini interisti. Come riporta Tuttosport, il Diavolo ha messo nel mirino Matty Cash, il terzino destro dell’Aston Villa.

I Villans entro il 30 giugno devono operare in uscita per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario e i rossoneri, che cercano un terzino destro da affiancare a Calabria, hanno messo nel mirino proprio Cash. Gli inglesi hanno già in mente come rimpiazzare l’eventuale partenza: puntando su Denzel Dumfries dell’Inter. La cessione dell’olandese da parte dei nerazzurri, permetterebbe ad Ausilio e Marotta di avere un maggior margine di manovra per gli acquisti.