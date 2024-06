Fonseca Milan: il portoghese è atteso a Milano per foto, firme e annuncio. Il PROGRAMMA

Fonseca Milan: l’allenatore portoghese è atteso a Milano per foto, firme e annuncio. Il PROGRAMMA completo

Ora ci siamo davvero: il Milan ha scelto Paulo Fonseca e il tecnico è pronto a sbarcare a Milano per dare il via in maniera ufficiale alla sua nuova avventura in Italia dopo gli anni di Roma.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola i piani non prevedono annunci per oggi e domani, mercoledì e giovedì sono le giornate indiziate per la comunicazione ufficiale. Logico pensare che Fonseca venga a Milano per foto e firme.