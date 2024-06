Fonseca Milan, l’INDISCREZIONE dalla Spagna: primo regalo da 40 milioni per il tecnico portoghese. Ecco di chi si tratta

Anche in Spagna parlano dell’arrivo ormai imminente di Paulo Fonseca al Milan, che sarà annunciato come nuovo allenatore entro questa settimana. A scrivere del suo arrivo sulla panchina rossonera è il Mundo Deportivo, che ripercorre per grandi linee la storia dei vari tecnici accostati ai rossoneri come eredi di Pioli, citando Lopetegui e Conceicao.

Poi il quotidiano spagnolo conferma una decisione presa dai dirigenti, di regalare al tecnico portoghese subito un acquisto con i fiocchi, dal costo di 40 milioni di euro. Si tratta ovviamente di Joshua Zirkzee, per il quale il club meneghino ha già deciso di pagare la clausola rescissoria per liberarlo dal Bologna.