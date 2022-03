Nosotti: «Giroud sta meglio di Ibrahimovic, ma lo svedese è fortissimo». Le parole del giornalista a Sky Sport

Marco Nosotti parla così del momento del Milan e di alcuni dualismi in rosa. Le sue parole a Sky Sport.

«In questo momento Giroud sta meglio, ma Ibrahimovic è fortissimo. Kessie o Diaz trequartista? Diaz per me è più adatto in quel ruolo, ma Kessie può fare bene anche in quel ruolo. Kalulu o Romagnoli? Non me ne voglia il capitano rossonero, ma mi piace molto la crescita di Kalulu che è bravo anche a giocare a campo aperto. Io metterei il francese.»