Nosotti: «Ballottagio Giroud Ibra? Sarà deleterea per gli altri»

Marco Nosotti, presente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul Milan e il ballottagio tra Ibra e Giroud in questo finale di stagione:

«In questo momento sta meglio Giroud, però Ibrahimovic sta ritornando ed è fortissimo. L’alternanza sarà deleterea per gli altri»

KESSIE O DIAZ – «Diaz è più adatto nel ruolo di trequartista, però Kessiè ha le spalle così larghe, così forti, non so quanto possa essere segnato dalla partenza. Però in quel ruolo vedo meglio Diaz»

KALULU O ROMAGNOLI – «Non me ne volgia il capitano, ma Kalulu mi è piaciuto molto, come sta faendo come sta crescendo. Insieme alla fase di costruzione che nella marcatura, e nel gioco a campo aperto se stai alto con la difesa. In questo momento metterei Kalulu »