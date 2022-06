Noemi Fedele: «Sono pronta a giocarmi il posto da titolare»

Noemi Fedele si è raccontata ai microfoni di Tutto Calcio Femminile. Ecco cosa ha detto il portiere del Milan Femminile

«Il mio recupero procede molto bene, e presto mi rivedrete in campo pronta a giocarmi il posto da titolare!»

FESTIVAL DELLO SPORT «Sicuramente questa manifestazione darà molta visibilità al calcio femminile ed è qualcosa di cui, soprattutto in questo momento, ne abbiamo bisogno. L’obiettivo dovrà essere sempre quello di dare una voce forte a questo sport. E sono manifestazioni simili che danno il giusto impulso. E di ciò io, come calciatrice, ne sono felicissima»

INVITO A PARTECIPARE – «Sono contenta e fiera di poter partecipare e sono curiosa di vedere cosa ci offriranno queste tre intense giornate. Poi, per noi giocatrici che abbiamo raggiunto un livello molto elevato, poter trasmettere alle più giovani la nostra voglia, il nostro entusiasmo e la nostra esperienza, credo sia una cosa bellissima. Nel mio caso sono certa che arricchirà sia loro che me»

LO SPORT PER BAMBINE E RAGAZZE – «Sicuramente, lo sport di squadra, che sia maschile o femminile, ha molta importanza perché ti fa crescere con dei valori in più rispetto a sport individuali (acquisire fiducia, aiutare, giocare con la squadra e per la squadra, condividere insieme alle compagne le vittorie e le sconfitte…). Detto ciò a mio parere ha molta importanza per tutti avere la possibilità di aggregarsi a un gruppo che poi diventerà come una seconda famiglia»

MOTIVO PER ASSISTERE ALL’EVENTO – «Questo evento sarà sicuramente molto bello ed istruttivo per le persone che assisteranno e darà modo di vedere che ogni sport è per tutti, senza alcuna classificazione di genere. lo non vedo l’ora di esserci, e voi?»