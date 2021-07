Come riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe deciso di non lasciar partire Alessandro Plizzari in questa sessione di calciomercato

Come riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe deciso di non lasciar partire Alessandro Plizzari in questa sessione di calciomercato. L’estremo difensore, l’anno scorso alla Reggina, resterà in rossonero dove ricoprirà il ruolo di terzo portiere.

Dopo Maingan e Tatarusanu sarà dunque Alessandro Plizzari il terzo estremo difensore della rosa di Stefano Pioli.