Newcastle Milan: gioia Bartesaghi, è arrivato l’esordio in Champions

Oltre alla vittoria del Milan contro il Newcastle, Davide Bartesaghi ha festeggiato anche l’esordio in Champions League

Notte indimenticabile. Oltre alla vittoria del Milan contro il Newcastle, Davide Bartesaghi ha festeggiato anche l’esordio in Champions League:

«Che emozione debuttare in una notte europea! Ci abbiamo creduto tutti insieme fino all’ultimo secondo, abbiamo ottenuto la vittoria per cui abbiamo lavorato e il nostro viaggio in Europa continua»