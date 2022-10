Sebino Nela ha parlato della lotta scudetto: per lui sarà un duello tra Milan e Napoli. Le sue dichiarazioni

Intervenuto a Il Messaggero, Sebino Nela ha analizzato così la corsa scudetto:

«La squadra di Spalletti al momento è la migliore in Italia e una delle più forti in Europa. In campionato può arrivare fino in fondo, si giocherà il titolo con il Milan, anche se le altre big possono rientrare in corsa».