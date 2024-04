N’Dicka, paura per il difensore della Roma! Abbandona il campo in barella dopo un malore: cos’è successo e partita SOSPESA

N’Dicka, paura per il difensore della Roma! Abbandona il campo in barella dopo un malore: cos’è successo nel match con l’Udinese

Attimi di paura nel secondo tempo di Udinese Roma per le condizioni di Evan N’Dicka. Il difensore della Roma si è accasciato a terra per un malore, allarmando tutti i calciatori in campo e lo staff medico-sanitario. Una paura che va ben oltre il match di giovedì contro il Milan.

Dopo l’intervento dei medici, il difensore ha abbandonato il terreno di gioco in barella accompagnato dagli applausi di tutto lo stadio, dirigendosi verso gli spogliatoi. Uscendo dal campo ha rassicurato sulle proprie condizioni facendo un pollice in su e spiegando: «Ho sentito dolore al petto». Match interrotto per parecchi minuti con De Rossi stesso che è rientrato negli spogliatoi per informarsi sulla salute del proprio calciatore. Poi, di comune accordo con l’arbitro e i giocatori sia giallorossi che friulani, si è deciso di sospendere definitivamente la partita.