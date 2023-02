Il campionato di Serie A femminile è fermo per la sosta Nazionali. Domani in campo la Svezia di Asllani contro la Cina

La svedese è presente in ritiro, resta da capire se scenderà in campo visto che nell’ultima partita del Milan Femminile non ha giocato a causa di un dolore muscolare.