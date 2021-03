Nazionale U21 da favola: senza stelle e stelline, la forza del gruppo

La Nazionale U21 raggiunge l’obiettivo Final Eight nell’Europeo di categoria dominando la Slovenia senza le stelle più acclamate

Una prestazione semplicemente perfetta quella confezionata dalla Nazionale U21 nella serata più importante della settimana. Quattro sberle alla Slovenia nel momento più difficile, con una rosa ristretta ai minimi termini da assenze forzate e squalifiche.

Perché la verità va detta: se questo gruppo avesse a disposizione, tanto per dire, Donnarumma, Bastoni, Locatelli, Kean e Zaniolo i risultati non stupirebbero affatto e probabilmente si parlerebbe di un’Italia strafavorita (magari insieme alla Francia) per la conquista dello scettro continentale.

