Nazionale, si alzano le quotazioni di Tonali: Mancini osserva. Donnarumma in crisi ma ha il posto assicurato

Italia come stai? E’ questo il titolo de La Gazzetta dello Sport, che fa un’analisi in vista dei playoff Mondiali degli azzurri convocabili da Mancini. Mancano dieci giorni e tra alti e bassi potrebbero esserci anche alcune sorprese del Ct.

In difesa Donnarumma è in crisi, soprattutto dopo l’errore di Madrid, ma resta lui il portiere titolare. Dubbio Chiellini Bonucci, i due sono alle prese con alcuni fastidi e non sono al top della forma. Salgono le quotazioni di Bastoni come titolare, più indietro Acerbi. Sulle fasce Emerson a sinistra non ha rivali, così come Di Lorenzo a destra. Il centrocampo è quello che sta meglio: Jorginho, Barella e Verratti stanno tornando alle loro prestazioni. Si alzano anche le quotazioni di Tonali, Locatelli e Zaniolo che potrebbe essere l’arma segreta del Ct, senza dimenticarci di Pellegrini. In attacco l’unico dubbio è Insigne, non al meglio nelle ultime settimane. Bene i tre tenori neroverdi con Scamacca pronto a prendersi una maglia da vice Immobile. Zaccagni e Caprari valide alternative in extremis.