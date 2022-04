Intervistato nel post partita contro l’Angers, il portiere costaricano Keylor Navas è tornato sul dualismo con Donnarumma

«È necessario considerare molte cose. Ho un buon rapporto con Donnarumma, ma voglio sempre giocare, voglio stare in campo in tutte le partite. E alla fine, una situazione come quella di quest’anno, non posso pensare di viverla ancora»