Nava: «È stato un anno di crescita, l’emozione di San Siro..»

Lapo Nava, portiere del Milan Primavera ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Ecco le sue parole sulla stagione rossonera e non solo

Lapo Nava, portiere del Milan Primavera ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Ecco le sue parole sulla stagione rossonera e non solo:

«È stato un anno di crescita il fatto di avere intrecciato esperienza con tre diverse squadre mi ha portato a margine di miglioramento altissimo»

GRUPPO – «Io penso che mister Terni ci abbia portato un grandissimo aiuto, perché la prima parte della stagione c’ha aiutato a creare un rapporto tra di noi che ci ha aiutato molto nella seconda parte perché hai fatto si che si creasse un rapporto come se fossimo una famiglia e questo ci ha portato a aiutarci e a portare a casa molti risultati positivi»

SAN SIRO – «È un’emozione indescrivibile perché il fatto di entrare a San Siro, quando tu hai sempre sognato di poterci arrivare davanti a 30.000 40.000 persone vedere che tutti applauso in tutti sono lì per vederti. E c’è questa voglia di dare il massimo per vedere quanto vali e il fatto che siano pure i tuoi amici negli spalti è una cosa che spero che chiunque lo sogna possa arrivarci, posso farlo».

ALLENARSI CON MAIGNAN – «Molte cose soprattutto dal punto di vista psicologico perché il fatto di allenarsi con persone molto più grandi e molto con molta più esperienza di te, ti porta a fare miglioramenti altezza, il fatto di vedere una persona come Maignan che rimane anche ti aiuta e ti sostiene in tutto quello che fai e ti consiglia quando ci sono delle cose che potresti fare meglio ti porta a dimostrare che sei lì perché vali qualcosa»

PADRE – «Mio padre ha dato tanto con questi colori ha trasmesso a tutta la famiglia questa questa passione per questi colori che ormai non può non può essere cancellata. A mio padre non interessava che giocassi a calcio interessava che facessi uno sport, però col fatto che io sia arrivato a questi livelli questa società il fatto di avere una figura più grande che abbia già provato questo percorso ti aiuta fare scelte corrette in quello che fai».