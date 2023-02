Napoli, Spalletti: «I miei calciatori sanno di avere un’occasione importantissima». Ecco le parole sull’obiettivo scudetto

In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha voluto elogiare il Napoli e la forza mentale della sua squadra in vista dello scudetto. Ecco le sue parole:

FORZA MENTALE – «La squadra fa vedere di essere mentalmente molto concentrata. Loro anche se sono più giovani di me hanno esperienze vissute e sanno di avere un’occasione importantissima. Lo devono fare per la nostra gente e ce la metteranno tutta fino in fondo».

