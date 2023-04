Napoli, Osimhen corre per il rientro: le ultime verso il Milan

Victor Osimhen vuole esserci a tutti i costo nel match di domani tra Milan e Napoli. Le condizioni dell’attaccante

Molto della sfida tra Milan e Napoli dei quarti di finale di Champions League passerà dalla presenza in campo di Victor Osimhen. L’attaccante partenopeo sta facendo di tutto per essere a disposizione per la gara di andata a San Siro in programma domani. Il nigeriano, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha svolto ieri lavoro differenziato tra palestra e campo.

Il giocatore si è allenato anche nel giorno di Pasqua, ma fin qui non è ancora rientrato ad allenarsi con il resto del gruppo. Spalletti, medici e società hanno optato per la via della prudenza: giocherà solo senza possibilità di una nuova ricaduta all’adduttore sinistro. Stamattina nuovi esami e solo dopo si deciderà se aggregarlo alla trasferta di Milano.