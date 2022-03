Napoli Milan, trasferta tabù per i rossoneri: una vittoria nelle ultime 14 gare

Il Milan si prepara alla trasferta di Napoli, un campo dove i rossoneri hanno sempre fatto fatica nella storia recente

È il giorno di Napoli-Milan, scontro diretto per lo Scudetto allo stadio Diego Armando Maradona. I ragazzi di Stefano Pioli partiranno questa mattina alla volta della Campania su un campo storicamente avverso.

Come riporta il Corriere dello Sport, i rossoneri hanno vinto solo 1 (la vittoria della scorsa stagione per 1-3) degli ultimi 14 precedenti in casa degli azzurri. Il bilancio recita 5 pareggi e ben 8 sconfitte.