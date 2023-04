Prosegue l’avvicinamento al calcio d’inizio di Napoli-Milan. Stefano Pioli ritrova la coppia di centrocampo Tonali-Bennacer

Stefano Pioli potrà contare sul suo centrocampo titolare nel match di questa sera del Milan contro il Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, torna dopo tre partite la coppia composta da Sandro Tonali e Ismael Bennacer.

I due si erano alternati nelle ultime gare per delle scelte di turnover. Non giocano insieme dalla gara contro la Fiorentina persa in trasferta.