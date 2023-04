Napoli Milan, è la resa dei conti: la storia e i numeri a confronto. Ultimo atto tra la due squadre, in palio c’è la semifinale

È notte di Champions e allo stadio Maradona Napoli e Milan si giocano l’accesso alla semifinale di Champions League. Si parte con il vantaggio rossonero dell’andata, grazie al gol di Bennacer, ma è ancora tutto da scrivere.

Pioli e Spalletti i protagonisti, per scrivere la storia dei club. Prima semifinale storica sarebbe per la squadra partenopea; per i rossoneri, un ritorno dopo 16 anni di assenza. Storia anche personale: i due potrebbe iscriversi al club di allenatore italiani che arrivano in semifinale. Sono 16 in totale.

I numeri aiutano entrambi. Spalletti deve segnare e nessuna squadra, fatta eccezione per il Manchester City ha segnato più del Napoli e al Maradona in Europa ha vinto quattro volte su quattro. Pioli deve difendersi e questo in Champions l’ha fatto bene: cinque partite con porta blindata, non accadeva dal 2004-05. Ma deve anche saper ripartire il Milan e qui non può nn affidarsi a Leao: è secondo solo a Vinicius nei dribbling (33). Questa sera è la resa dei conti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.