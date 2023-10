Napoli Milan, Leao e Giroud non prendono bene il cambio: la loro reazione

Pioli sostituisce sia Leao che Giroud nel secondo tempo di Napoli-Milan: i due attaccanti non la prendono affatto bene

Nervosismo nel finale di Napoli-Milan per quanto riguarda i rossoneri. Stefano Pioli ha operato una doppia sostituzione all’81’, togliendo dal campo contemporaneamente sia Olivier Giroud che Rafael Leao, per far entrare al loro posto Okafor e Jovic.

La reazione dei due non si è fatta attendere e non è stata positiva nei confronti del tecnico. Il francese ha manifestato il dissenso con un gesto di stizza, mentre il portoghese sembra aver detto al proprio allenatore: «Perché? Perché?»