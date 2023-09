Napoli Milan Femminile: dove vedere il match in tv

Domenica all’ora di pranzo il Milan Femminile scenderà in campo in trasferta contro il Napoli. Ecco dove vedere il match in TV

Dopo la sosta delle Nazionali, torna in campo il Milan Femminile. Le rossonere domenica all’ora di pranzo affronteranno in trasferta il Napoli. Ecco dove vedere il match in TV:

la partita sarà visibile su Dazn, che oggi ha annunciato l’accordo per la trasmissione di tutte le partite del campionato di Serie A 2023-24, con diretta testuale sul nostro sito.