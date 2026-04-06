Napoli Milan, che tegola per Antonio Conte! Un giocatore azzurro si ferma a poche ore dal big match: ecco di chi si tratta

Napoli Milan, Antonio Conte dovrà fare i conti con una pesante assenza dell’ultim’ora! Ecco di chi si tratta

A pochissime ore dal fischio d’inizio del big match delle 20:45 contro il Milan, il Napoli di Antonio Conte deve fare i conti con un’improvvisa emergenza nel reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Rasmus Hojlund sarebbe finito in dubbio a causa di un problema fisico emerso nelle ultime ore. Una situazione definita come una vera e propria «corsa contro il tempo» per recuperare il punto di riferimento dell’attacco partenopeo, apparso in grande forma nelle ultime uscite.

La gestione del caso è delicatissima, soprattutto considerando la contemporanea assenza di Romelu Lukaku, che costringe Conte a studiare soluzioni alternative per scardinare la difesa rossonera. Nonostante l’allarme, il tecnico azzurro non ha ancora perso le speranze: «Conte spera ancora di recuperarlo in extremis per metterlo titolare», monitorando le condizioni del danese fino all’ultimo istante utile prima della consegna delle distinte ufficiali al “Diego Armando Maradona”.

Le alternative di Conte: Giovane favorito su Alisson Santos

In caso di forfait definitivo di Hojlund, le gerarchie per la sostituzione sembrano già delineate. Il tecnico salentino ha pre-allertato l’ex Verona Giovane, che al momento appare in netto vantaggio per agire come prima punta nel 3-4-2-1 azzurro. Resta più defilata, invece, l’ipotesi Alisson Santos, che partirebbe inizialmente dalla panchina come opzione a gara in corso.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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