Napoli, Kvaratskhelia: «Faremo tutto il possibile per vincere lo scudetto». Il giocatore georgiano avverte le rivali per il titolo

In un’intervista rilasciata a DAZN, Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha parlato del sogno scudetto.

LE PAROLE – «Abbiamo ancora tanto tempo davanti e dobbiamo giocare molte partite, per noi ogni partita è fondamentale e ovviamente faremo tutto il possibile per raggiungere questo traguardo. Certamente, credo nello scudetto! Ogni volta che scendiamo in campo lo facciamo per vincere, poi il tempo ci farà vedere quello che succederà»