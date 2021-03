Napoli, Gattuso perde Manolas e Lozano: ecco chi giocherà al loro posto

Napoli, Gattuso dovrà fare a meno di Manolas e Lozano per la sfida di questa sera contro il Milan: ecco chi sostituirà i due a San Siro

Gennaro Gattuso per il suo primo ritorno a San Siro da avversario in campionato dovrà fare a meno di Manolas e Lozano, rispettivamente in difesa e in attacco, che verranno sostituiti questa sera da Maksimovic e Politano che affiancherà Mertens ed Insigne nel tridente avanzato partenopeo.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.