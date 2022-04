Nainggolan: «Scudetto? L’Inter è la squadra più completa»

Radja Nainggolan, oggi centrocampista dell’Anversa, si è raccontato in un’interessante intervista a Fanpage

«Penso quella che ha la pressione di farlo, ossia l’Inter. È la squadra più completa e con la rosa più lunga».

ITALIA FUORI DAL MONDIALE – «All’Europeo è stata la squadra che ha voluto vincere più delle altre. Chiellini ha trasmesso la sua mentalità vincente a tutti. Poi, quando pensi di essere sicuro di passare contro una squadra piccola come la Macedonia… te la prendi in co. La Macedonia si è difesa tutta la partita e poi tirano una volta e fanno gol. Hai voglia a dire che hai fatto trenta tiri in porta, con le statistiche non ci fai un cao. Devi far gol».

LUKAKU – «Io gliel’ho sempre detto. Per me all’Inter era l’attaccante più forte al mondo perché c’erano un sistema di gioco, un allenatore e una squadra fatti per lui. Il suo sogno era di sfondare al Chelsea, è la terza volta che ci va e ha fatto la stessa fine. Io penso che se fosse rimasto all’Inter poteva essere il miglior attaccante al mondo per 4-5 anni ancora. E glielo dico ancora perché è quello che penso».