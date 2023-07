Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo per rinforzare il proprio centrocampo. In tal senso ritorno di fiamma per Musah?

In cima alla lista degli obiettivi di mercato del Milan per rinforzare il proprio centrocampo c’è Reijnders. Per il giocatore dell’Az continua il braccio di ferro con il club olandese.

Ecco allora che secondo quanto riportato da Tuttosport potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Musah.